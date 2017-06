Eides radarpar avgjorde

(Eide – Tomrefjord 1-0) Tre minutter på overtid i første omgang avgjorde Bjørn-Egil Botten og Ole Martin Halås 4. divisjonsdysten mot Tomrefjord.

– Det var kanskje ikke helt fortjent at vi ledet ved pause, og vi var vel litt heldige med scoringa, da, sa «matchvinnerne» beskjedent etter kampen på Eide-kunstgresset.

Altfor beskjedent, vil vi påstå. For innlegget fra Halås var hardt og presist og headinga var like perfekt. Ballen gikk inn helt oppe i krysset, uten sjanse for Tomrefjord-keeper Eirik Taklo til å avverge scoringa.

– Vi har hatt startvansker i mange kamper, og slik var det i dag også. Men etter andre omgang var det vel ikke så urimelig at vi tok alle poengene likevel, da var det mye mer trykk i spillet vårt. Og seieren smakte veldig godt, ikke minst etter at vi ga fra oss 2-0-ledelsen mot Sunndal i sluttminuttene forrige gang, sa Halås og Botten.

Halås er Eides «kicker» i de fleste dødballsituasjonene og server ofte presist, men denne gangen kom innlegget med ballen i spill.

Tomrefjord best i første

Det skjedde mye i begge omgangene, og Tomrefjord skapte de fleste sjansene før pause. Yngve Eik Frostad var nærmest scoring for gjestene med et stolpeskudd etter 18 minutters spill, og Ken Robin Hildre satte Eide-forsvaret på prøve flere ganger. Men hjemmelaget vokste utover i første omgang og grep grådig kontringsmulighetene hver gang Tomrefjord-spillerne slurvet.

Kampen skiftet karakter i andre omgang, da Eide-spillerne tok føringa fra første spark. Tomrefjordlaget mistet både «tråden» i spillet og humøret i perioder. Toppscorer Stig Roar Søbstad kom også inn for Eide etter pause og ga laget mer ballkontroll i det fremste leddet.

– Eide ville mer enn oss i andre omgang, da var vi altfor tamme. Surt å tape denne kampen, i første omgang leverte vi kanskje vårt beste spill for sesongen. Men det hjelper ikke når vi ikke får uttelling, oppsummerte Tomrefjord playmaker Erlend Søberg.

Fartsfylt og mange dueller

Dette var en 4. divisjonskamp med stor fart og intensitet – med langt flere målsjanser enn den ene scoringa skulle tyde på og med mange tøffe dueller. Dommer Eirik Hyldbakk Furu hadde mange utfordringer.

Eide har vunnet fire av de sju siste kampene mot Tomrefjord, to har endt med tap og én har endt uavgjort. Men dette er to jevngode lag – målforskjellen i disse oppgjørene er 17-15 i Eides favør. Tomrefjord har fortsatt et forsprang på fire poeng på årets tabell.

Kampfakta:

Eide – Tomrefjord 1-0 (1-0). 4. divisjon fotball, menn. Mål: 1-0 Bjørn-Egil Botten (45). Gult kort: Eide: Paul André Farstad. Tomrefjord: Martin Kvernmo Langset, Nam-Chok Kaeosai og Thomas Brastad. Dommer: Eirik Hyldbakk Furu, CFK.