Tennis-Ruud sjanseløs i Miami

Kampen endte 6-2, 6–1 til fordel Lu Yen-hsun som er ranket som nummer 64 i verden. 18 år gamle Ruud er ranket som nummer 128, og kom inn i turneringen på wildcard. Det var hans tredje storturnering. Han ble slått ut i 1. runde i Australian Open i januar. I februar tok han seg til semifinale i en ATP-turnering i Rio de Janeiro.

Nordmannen var så skuffet etter kampen og han gikk igjennom mixed sonen uten å snakke med noen. Forklaringen NTB fikk var at han trengte medisinsk behandling.

Casper hadde utrolig mange upressede feil i kampen. Han startet optimistisk, men han hadde et tidlig et servebrudd mot seg, men dette klarte han seg unna. Han hadde likevel visse problemer med å holde sin egen serve, og på stillingen 2–3 klarte han av to av tre servebrudd. På den siste kunne Lu gå opp i en 4-2-ledelse, og han hadde ingen problemer med å holde sin egen serve til 5–2.

Ruud klarte heller ikke holde sin neste serve, og en dobbeltfeil gjorde at det første settet endte med 2–6 til Lu.

Det andre settet startet som det første sluttet. Lu holdt sin serve, mens Ruud var i problemer og lå under 0–40. Den rutinerte motstanderen var tålmodig og klarte å bryte etter at Ruud først hadde reddet to gameballer.

På stillingen 0–3 så det endelig ut til at nordmannen skulle klare å ta hjem et game, men han klarte ikke å holde serven sin denne gangen heller til tross for å ha reddet to gameballer.

33-åringen fra Taiwain gikk opp til 5–0 før det var spilt en time. Han hadde ingen stor serve og med en uttelling på 42 prosent på sine førsteserver. Denne svakheten var Ruud langt unna å utnytte. Nordmannen klarte likevel å ri unna flere matchballer og reduserte til 1–5.

Den unge nordmannen hadde fire dobbeltfeil i kampen, men han fikk også inn fire serveess.

