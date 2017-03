Tennis-Ruud røk ut i Miami

Kampen endte 6-2, 6–1 til fordel Lu Yen-hsun som er ranket som nummer 64 i verden. 18 år gamle Ruud er ranket som nummer 128, og kom inn i turneringen på wildcard. Det var hans tredje storturnering. Han ble slått ut i 1. runde i Australian Open i januar. I februar tok han seg til semifinale i en ATP-turnering i Rio de Janeiro.

Nordmannen var så skuffet etter kampen at han gikk igjennom mixed sonen uten å snakke med noen. Det gikk derimot ikke så altfor lenge før skuffelsen var gått over og han kunne snakke med norsk presse.

– Det var gøy å spille på dette nivået igjen, men når det blir tap er det jo det ikke så moro. Det var likevel en ny erfaring og mulighet jeg fikk, sa Casper Ruud til NTB.

Ikke skremt

– Ble du skremt over nivået?

– Jeg ble litt overrasket over at han skulle være så god og returnere så bra. Da jeg snakket med ham etter kampen sa han at dette var en av hans bedre kamper i år, sa Ruud.

– Det er ikke så mye gjøre noe med, og jeg følte at jeg ikke klarte å få til mitt eget spill. Han spilte litt for bra for meg. Han var en liten og rask spiller som møtte ballen tidlig, forklarte 18-åringen.

Miami Open spilles utendørs på hardcourt. I Sør-Amerika spilte Ruud flere gode Challenge-turneringer på grus.

– Det jo litt annerledes å spille på hardcourt, og grus er nok favorittunderlaget mitt. Likevel følte jeg at forholdene her var bra, sa Ruud.

Går fort over

– Hvor lenge vil du deppe over nederlaget?

– Det kommer ikke til å gå veldig langt tid før jeg har glemt dette tapet. Jeg må ta det som læring og at det er der nivået ligger. Det kommer flere sjanser, og det er bare glemme dette og jobbe på videre, sa 18-åringen.

Davis Cup i Stavanger mot Danmark i begynnelsen av april er neste oppgave for den norske tennisyndlingen.

– Jeg gleder meg til å få spille mot Danmark på hjemmebane, sier han.

