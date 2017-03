VG: IOC anker ikke Johaug-dom

– For noen dager siden fikk vi epost om at IOC (Den internasjonale olympiske komité) ikke kommer til å anke, sier Jørn Ernst, Johaugs manager, til avisen.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å vente. Vi håper at FIS ikke anker, fortsetter han.

– For å sette en strek valgte vi selv å ikke anke. Vi er fornøyd med at IOC heller ikke gjør det, sier Ernst til NRK.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) offentliggjør sin beslutning om en eventuell anke i Therese Johaug-saken tirsdag.

– Det skal i utgangspunktet en del til for at FIS anker. Det er nok kun aktuelt å anke i de sakene hvor FIS mener at det er klart at dommen fra det nasjonale domsutvalget er feil. Det vil også være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke. Følgelig skal FIS være ganske trygge på at de vinner fram med sin argumentasjon før de velger å starte en ankeprosess, sa jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson til NTB tidligere mandag.

Johaug ble av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund dømt til 13 måneders utestengelse etter den positive dopingprøven hun avla i fjor høst. Domsutvalget reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned.

Verdens Antidopingbyrå (WADA) har foreløpig ikke offentliggjort noen avgjørelse rundt en eventuell anke.

(©NTB)