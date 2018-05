Solberg plukket plast og fant døren til et pengeskap

Innenriks

– Jeg har funnet veldig mye plast fra båttau, som smuldrer i småbiter og blir spredt slik at både fisk og fugl får det i seg. Mange av ungene fant sprøyter som er typisk forurensing fra en stor by som Bergen. Og så fant vi til og med døren til et pengeskap, så jeg lurte nesten på hvor Egon Olsen var. Vi finner mye rart, fastslår Erna Solberg (H) overfor NTB.

Lørdagens strandryddedag er høydepunktet i strandryddeuka, som avsluttes søndag. Fredag var drøyt 2.300 aksjoner registrert, og målet var å få 100.000 ryddere i sving og å slå fjorårets antall ryddeaksjoner, som endte på 2.845. Lørdag var det klart at antallet ryddere som har meldt seg til aksjonen denne uka, hadde passert 100.000.

Mikroplast

Mens hovedarrangementet denne gangen var lagt til Haugesund, befant statsministeren seg i Meland kommune nord for Bergen der hun aktivt deltok i ryddeaksjonen på Fløksand-stranden.

– Det er utrolig hvor flink regjeringen er til å rydde, sier en humørfylt Erna Solberg, før hun understreker alvoret i situasjonen. Mens vi ikke er så verst på søppelhenting, må mye mer gjøres for å hindre at mikroplast havner i havet og i naturen, mener hun.

– Det er et stort internasjonalt engasjement for dette. Det aller meste av mikroplasten kommer fra ti elver alene. Dette dreier seg om land som kan lære mye om resirkulering. Vi har fått gjennomslag for en ambisiøs handlingsplan med en nullvisjon om tilføring av plast, det er satt av penger i bistandspolitikken og vi forsøker å få flere fattige land med i ordningen, sier Solberg.

Bil og båt hentet opp

At det ryddes, viser at det blir bedre, fastslår miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) som åpnet den landsomfattende ryddeaksjonen i Haugesund lørdag formiddag. I tillegg til at avfall som har blitt liggende i mange år endelig fjernes, bidrar den også til å få opp folks bevissthet om det globale problemet, mener han.

– Dette er kanskje det raskest voksende miljøproblemet vi har internasjonalt, og det er en kjempestor oppgave å snu utviklingen. 8 millioner tonn plast havner i havet hvert eneste år. Vi må snu utviklingen og sikre at vi har rent hav også i framtiden. For å få til det, må vi mobilisere ikke bare enkeltpersoner, men også lokale organisasjoner og bedrifter, og staten må ta ansvar, sier Elvestuen til NTB.

I Haugesund ble både et båtvrak og en bil hevet fra Smedasundet midt i byen.

– Der det ikke er ryddet, kan man finne nesten en meter med søppel i dybden. Det er klart dette er ille, men det hjelper å rydde. Mye er gammelt søppel, mye kan komme langveisfra, men vi har også mye lokal forsøpling. Det er en stor oppgave, men det er definitivt sånn at det hjelper å rydde, og det hjelper å begrense bruken av plast og sørge for at den ikke kommer på avveie, sier Elvestuen.

– Nordmenn har våknet

Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011 og har vokst hvert år siden. Aksjonen er en del av en internasjonal dugnad som har pågått i mange år, med utspring i den amerikanske organisasjonen The Ocean Conservancy. Til nå har nærmere ti millioner mennesker i mer enn 150 land deltatt.

Selv om det flyter med søppel mange steder, har statsråden tro på at vi er på rett vei.

– Det er en helt annen situasjon nå enn for bare fem år tilbake i tid. Det viser at det norske folk har våknet opp, erkjent problemet og er villig til å ta tak i det. Vi må nå holde denne motivasjonen og engasjementet oppe, samtidig som vi også må få de politiske beslutningene på plass, slik at vi tar tak i både oppryddingen og får mindre plast på avveie i framtiden, sier Elvestuen, som selv har deltatt i flere ryddeaksjoner denne uka.

(©NTB)