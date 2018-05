Ola Borten Moe gjenopptar vervet som nestleder i Senterpartiet

Innenriks

– Jeg trådte til side for å gi partiet ro til å lande denne svært krevende saken. Det er nå gjort, og jeg gjenopptar mitt verv som nestleder, sier Ola Borten Moe til TV 2 torsdag ettermiddag.

Nestlederen i Senterpartiet valgte å tre til side midlertidig 23. april, i påvente av en avklaring på sexmelding-saken. Torsdag kunngjorde partiet at saken forblir uoppklart, og at det ikke er noe mer partiet kan gjøre for å få svar på hvem som sendte den mye omtalte sexmeldingen til tidligere partileder Liv Signe Navarsete.

Samme dag velger Moe å avslutte sin selvpålagte kartantene. Han sier han er glad for at generalsekretær Knut M. Olsen konkluderer med at ingenting tilsier at meldingen er sendt i fellesskap.

– Betyr mye for oss

– Det betyr mye for oss. Fordi det er brakt på det rene at dette ikke er en gjeng som dekker over for hverandre. Dette er én enkeltperson, sier Moe til Adresseavisen.

Han mener han har gjort alt han kan for å bidra til en oppklaring av sexmelding-saken, og framholder at han har sagt alt om hva han tror og hva han vet om den grove og sjikanøse meldingen som ble sendt tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete for rundt to år siden.

Ti menn på hyttetur

Det var ti menn sammen den aktuelle lørdagsnatten på en hytte på Storlien rett over grensa til Sverige. Bare én av dem er utenfor mistanke, eieren av mobiltelefonen meldingen ble sendt fra.

Moe har på sin side hele veien bedyret at han ikke sendte meldingen, og at han ikke vet hvem som gjorde det. Det samme har de andre ni hytteturdeltakerne gjort.

– Jeg er veldig glad for at generalsekretæren sier at det ikke er noe som tyder på at den trakasserende meldingen var en kollektiv handling. Det bør rydde nye spekulasjoner og rykter om dette av veien, sier Moe.