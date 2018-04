Mann (83) døde i fallskjermulykke i Tønsberg

Innenriks

Mannen er fra Vestfold, og de pårørende er varslet, ifølge politiet.

– Fallskjermhopperen kom i spinn og traff bakken i høy fart, sier operasjonsleder Marianne Mørk i Sørøst politidistrikt til NTB.

Et legehelikopter ble tilkalt, men hopperen ble kjørt til sykehus med ambulanse.

– Mannen er en erfaren hopper, som under flygende skjerm traff bakken hardt. Vi vet hva som har skjedd, men ikke årsaken til at det skjedde, sier fagsjef for fallskjerm i Norges Luftsportforbund, Jan Erik Wang, til NTB.

Wang forteller at AMK raskt ble varslet, og at mannen så ble transportert til sykehus.

Fallskjermhopperen var medlem i Tønsbergs Fallskjermklubb, og på Facebook uttrykker klubben sin sorg.

«Det er med stor sorg at vi mottok meldingen om at ulykken vi hadde her på Jarlsberg tidligere i dag, fikk det verst tenkelige utfallet. Vi har mistet et kjært og langvarig medlem i klubben, og han kommer til å bli dypt savnet. Akkurat nå går våre tanker til hans ektefelle og øvrige familie».

Tønsberg Fallskjermklubb skal holde minnestund på Jarlsberg.

Ulykken ble meldt klokka 14.42. All annen flytrafikk til småflyplassen er stanset inntil videre.