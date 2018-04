Wara på plass igjen på Stortinget

Innenriks

Torsdag begynte hverdagen til regjeringens nye justisminister. Etter at Tor Mikkel Wara (Frp) ikke tok gjenvalg som stortingsrepresentant ved valget i 1993 har han ikke sittet i stortingssalen som politiker.

Torsdag ble dermed første gang på 25 år at den tidligere nestlederen i Frp igjen tok plass i salen, denne gangen som statsråd.

Den ferske 53 år gamle justisministeren måtte også opp på talerstolen i forbindelse med flere av sakene som ble behandlet gjennom dagen.

Torsdag var for øvrig også preget av historien om at Wara ikke er registrert i Folkeregisteret. Det står han nemlig oppført som Tor Mikkel Vara. Årsaken er at justisministeren har valgt å skrive etternavnet sitt slik som hans far gjorde, selv om det formelt ikke er riktig.

– Det stemmer at statsrådens etternavn i folkeregisteret er skrevet Vara. Det er en av flere måter å fornorske det finske navnet Vaara. Men statsråden har brukt Wara, fordi hans far skrev det på den måten, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justisdepartementet i en epost til VG.

