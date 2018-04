Ikke siden krigen har så få mistet livet på norske veier

Innenriks

I 2017 omkom 107 i trafikken, noe som var det laveste tallet på over 70 år når hele året er medberegnet. Ved utgangen av 2018 kan antallet bli enda lavere.

I mars omkom to i trafikken, noe som er fire færre enn samme måned i fjor.

– Dette er de laveste tallene vi har hatt etter et første kvartal siden vi startet å lage skikkelig statistikk. Jeg tror derfor vi må minst 70–80 år tilbake i tid for å finne så få trafikkdrepte. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggere på norske veier, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Lavest trafikkdød i Europa

I 2015, 2016 og 2017 har Norge hatt de laveste dødstallene i Europa målt både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

– Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men samtidig er 16 drepte i trafikken, 16 for mange. Dette handler om langt mer enn tall og statistikk. Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre etter forholdene og overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikksikkerheten stor, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Møre og Romsdal blant de verste

Flest dødsulykker så langt i 2018 har det vært i Møre og Romsdal, Troms, Akershus og Aust-Agder, som alle har tatt to dødsulykker. Så langt i år har ingen mistet livet på veiene i Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark.

Av de 16 trafikkdrepte i årets tre første måneder, var hele 12 menn.