Åtte av ti nordmenn skal ut i naturen i påsken

Innenriks

Totalt svarte 1.001 personer på undersøkelsen gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Norsk Friluftsliv. 84 prosent av de spurte fra Midt-Norge svarer at de planlegger en påsketur, noe som er over landsgjennomsnittet på 77 prosent.

Andelen er betydelig lavere i Oslo. Der svarte bare 69 prosent det samme.

– Mennesker som bor utenfor de store byene har ofte tilgang på natur. De som bor i for eksempel Oslo har ikke den samme tilgangen. En god del har heller ikke ferie, eller råd til å reise, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv til NTB.

– Uansett er det en veldig høy andel nordmenn som skal ut i naturen, understreker Heimdal.

Klasseskille

Samtidig viser undersøkelsen en sammenheng mellom turplaner og inntekt.

89 prosent av dem som kommer fra en husstand med en inntekt på over en million skal på tur. Det er en langt høyere andel enn de som oppgir at husstanden deres tjener mindre enn en halv million. Her svarer 69 prosent at de skal ut i naturen i påsken.

– Det å dra på ferie trenger ikke å være en dyr affære. Det finnes utlånssentraler for utstyr, man kan låne utstyr av andre, og mange låner også bort hytta i påsken. Vi oppfordrer folk til å gi andre muligheten til å dra på hyttetur, sier Lasse Heimdal.

Viktig for helsa

Heimdal legger vekt på at aktivitet ute i naturen er viktig for folkehelsa.

Derfor ber han norske politikere om å sørge for å tilrettelegge for de ikke føler de har muligheten til å reise på tur.

– For det første handler det om velvære og å koble av. Det betyr mye for livskvaliteten, og å oppleve gode dager ute i naturen er også viktig for psykisk helse. Vi er avhengige av å være ute i frisk luft, og trenger dagslys, sier Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Forskjell på velgergrupper

Fjellet er den vanligste destinasjonen i påsken. 53 prosent av de spurte oppgir at de skal på fjelltur, mens 41 prosent svarer at de skal på skogtur.

33 prosent svarer at de skal reise til sjøen.

Undersøkelsen tar også for seg sammenhengen mellom politisk oppfatning og planer om å dra på tur i påsken. Både Senterpartiet og Høyre er sterkt representert med henholdsvis 86 og 85 prosent som svarer ja. På den motsatte enden av skalaen finner en Rødt.

69 prosent av de spurte som oppga at de ville stemme på Bjørnar Moxnes' parti sier de skal ut i naturen i påsken.