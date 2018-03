Olsen sier renta heves over sommeren

Innenriks

Styringsrenten har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden 17. mars 2016.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I forkant av rentemøtet mente flere økonomer at regjeringens nye inflasjonsmål kan åpne for at det kommer en renteheving tidligere enn antatt. Analytikere har spådd at renta vil holdes uendret ennå noen måneder, men at den vil bli hevet i september. Så presis ville derimot i sentralbanksjefen være på pressekonferansen torsdag, men antydet at rentehevingen like gjerne kan komme i august som i september.

– Regjeringen fastsatte 2. mars en ny forskrift for pengepolitikken. Inflasjonsmålet er nå 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent. Den nye forskriften vil ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken, skriver Norges Bank i sin begrunnelse.

Nettsiden til Norges Bank gikk ned akkurat da kunngjøringen om rentebeslutningen ble offentliggjort.

Høy gjeldsbelastning

Norges Bank viser til at det er økonomisk oppgang både ute og hjemme, men trekker fram at det er usikkerhet knyttet til den høye gjeldsbelastningen i husholdningene og peker på at det er økt sårbarhet i boligmarkedet. Boliginvesteringene har falt og vil trolig avta ytterligere, sa sentralbanksjefen.

Rentebanen som Norges Bank ser for seg går ut på at forventet rente i 2025 vil ligge på 2 prosent.

Mens gjennomsnittlig boliglånsrente i dag ligger på om lag 2,5 prosent forventer Norges Bank at den om sju år vil ligge på 4 prosent

– En strek i regningen

I eiendomsbransjen ble nyheten om den framskyndede rentehevingen i tatt negativt imot.

– Sentralbanken overrasker boligmarkedet med å heve rentebanen. Dette kan være en strek i regningen for husholdninger som har belaget seg på at styringsrenten ikke endres før tidligst rundt årsskiftet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

-Det kan gi negative impulser til et boligmarked som nylig har kommet til hektene etter fjorårets priskorreksjon, fortsetter han.