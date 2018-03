Støre: – Ikke tillitvekkende av Sylvi Listhaug

Innenriks

– At justisministeren sier hun ikke forsto at budskapet er sårende og opprørende for mange, og nører oppunder hatefulle ytringer, er ikke tillitvekkende. Sylvi Listhaug har tross alt ansvaret ikke bare for krim- og terrorbekjempelse, men også områder som omhandler mennesker i sårbare livssituasjoner som vold og overgrep, sier Jonas Gahr Støre i en kommentar til NTB.

Støre sier det er bra at Listhaug etter fire dager ser at innlegget er sårende, men mener det ville vært riktig av statsråden å beklage for at hun har tråkket over en grense.

– Om Listhaug og regjeringen tar ansvar, sier hun klart og tydelig fra om at hun beklager og sletter innlegget. Og vi har ikke fått et svar fra Erna Solberg på om statsministeren mener innlegget kan bli stående, sier Støre.

– Etter 22. juli sto vi sammen, mot handlingene, men også mot holdningene. Derfor håper jeg regjeringen og statsministeren vil ta tydelig avstand fra og beklage innlegget fra justisministeren, skriver Støre på Facebook onsdag morgen.

– Aldri i mine tanker

Listhaug skrev på sin Facebook-side tirsdag kveld at det aldri var i hennes tanker at innlegget hun skrev fredag forrige uke kunne kobles til Utøya, men har verken beklaget eller slettet innlegget.

– Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen, og det håper jeg virkelig å bli trodd på, skriver Listhaug.

Hun legger til at hun ble såret da Støre anklaget henne for å nøre opp under det hatet som tok så mange liv 22. juli.

– Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har, skriver hun.

KrF krever beklagelse

I Facebook-innlegget forrige uke bruker Listhaug et bilde som viser en gruppe maskerte og bevæpnede, mørkhudede menn og har påskriften «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

KrF krever en beklagelse i Stortinget for innlegget og måten det er håndtert på. Det er imidlertid ikke Listhaug selv KrF krever beklagelse fra, men kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) som har det formelle ansvaret for lovforslaget om å endre statsborgerskapsloven.

Torsdag skal Stortinget behandle regjeringens forslag om at det skal være mulig å frata fremmedkrigere deres norske statsborgerskap uten domstolsbehandling først. KrF mener dette vil være god en anledning for regjeringen å beklage saken.

– Ingen reell beklagelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok et kraftig oppgjør med Listhaug i sin tale til Aps landsstyremøte tirsdag, og slo fast at samarbeidet med Frp har ført Høyre til «uanstendighetens utmark», og at Norge har en justisminister som bevisst og kalkulert nører opp under hat. Partiet legger samtidig en betydelig del av ansvaret hos statsminister Erna Solberg (H).

Facebook-innlegget falt heller ikke i god jord hos Tarjei Jensen Bech som overlevde terrorangrepet på Utøya.

– Den koblingen burde hun sett komme. Før Listhaug ble statsråd, var hun en godt betalt kommunikasjonsrådgiver. Hun visste akkurat hvilke knapper hun skulle trykke på. Når hun i tillegg sier at «det var aldri min hensikt å såre noen» – så er det ikke noen reell beklagelse. Det blir som å slå noen i magen og etterpå beklage at de fikk vondt, sa Bech til NTB tirsdag.

– Åpenbar kobling

Retorikkprofessor Jens Elemund Kjeldsen mener koblingen mellom justisministerens «terrorist-anklage» mot Arbeiderpartiet og Utøya-angrepet er åpenbar.

– Jeg kan jo ikke vite hva som rører seg i hodet på Listhaug. Bildet alene signaliserer islamske terrorister, og ikke høyreekstremistiske. Men samtidig er det åpenbart for oss som ser det, og som nettopp har lest om filmen om Utøya, at vi kobler det, sa Kjeldsen til NTB tirsdag.

(©NTB)