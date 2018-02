Drapssiktet erkjenner å stå bak dødsfall i Ålesund

Innenriks

Den siktede mannen er i 20-årene. Det samme er offeret i saken, som ble kjørt til sykehus etter en voldsepisode på gaten i Ålesund sentrum mandag ettermiddag.

– Det ble forsøkt å redde ham, men han døde etter kort tid, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad til NTB.

– Per nå er det kun én som er siktet, men vi etterforsker saken bredt for å sikre at vi har fått med oss alt, sier Ferstad.

Aksepterer fengsling

Ifølge Sunnmørsposten har den drapssiktede mannen akseptert å bli varetektsfengslet, og han vil bli framstilt for fengsling tirsdag.

– Min klient erkjenner å ha forårsaket dødsfallet på Brunholmen, men mener det skjedde i selvforsvar. Bakteppet skal ha vært et basketak mellom flere personer, sier den siktedes forsvarer, advokat Reidar Andresen, til avisen seint mandag kveld.

Mannen er siktet for forsettlig drap.

– Min klient er forferdelig lei seg over det tragiske utfallet saken har fått, sier Andresen.

Politiet opplyste til NRK mandag kveld at de har avhørt en rekke personer, både folk som kjente de involverte og forbipasserende som var vitne til hendelsen.

– Kaotisk

Ifølge politiet tilhører den siktede mannen et rusmiljø i Ålesund.

– Slik jeg forstår det er begge de to hjemmehørende på Sunnmøre, sier Ferstad. De skal begge være norske statsborgere. Det er ikke kjent hva slags relasjon det var mellom den avdøde og den siktede.

Vitner meldte om hendelsen til politiet rundt klokka 16.45.

– Vi ble møtt av en kaotisk situasjon. Den skadde ble tatt hånd om og fraktet raskt fra stedet, sier Ferstad til Sunnmørsposten.

Hun vil ikke si noe om hvordan drapet skjedde, men TV 2 melder at drapsvåpenet skal være en kniv.

Brannvesenet og dykkere søkte i Brosundet i Ålesund etter hendelsen, mens politiet søkte i søppelkasser, konteinere og under biler ved åstedet. Politiet ville ikke si hva de lette etter eller om de har funnet drapsvåpenet.