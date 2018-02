56.000 laks rømte fra Marine Harvest-anlegg i Nærøy

Innenriks

Det var 180.000 laks i merden før rømmingen. Marine Harvest har tatt opp nota, og etter en opptelling kunne Fiskeridirektoratet tirsdag ettermiddag opplyse om hvor mange fisk som hadde rømt.

Laksen i merden var på omtrent to kilo hver.

Marine Harvest opplyser i en pressemelding at rømmingen skjedde etter at en not ble skadet under en arbeidsoperasjon på oppdrettsanlegget i Arnøyfjorden mandag.

Fiskeridirektoratet ble varslet og sendte dykkere til stedet.

Den rømte fisken inneholder medisinrester. Det dreier seg om medisin mot innvollsorm, får Namdalsavisa opplyst hos Mattilsynet.

Tirsdag forsøkte folk i området å fange den rømte fisken. Marine Harvest betaler fiskere 300 kroner for hver fangede fisk som kommer fra anlegget.

Hendelsen beskrives som en stor fiskerømming.

– I hele Norge var det nede i 10.000 rømte laks i 2017. Her er det fem ganger så mye, sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag til Namdalsavisa.

Marine Harvest opplyser at de ser svært alvorlig på hendelsen og vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet og leverandører undersøke hvordan rømmingen skjedde. Fiskeridirektoratet skal på inspeksjon på stedet onsdag.

