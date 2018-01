Uvær gir forsinkelser til sjøs og i fjellet

Innenriks

Color Lines ferje fra Kristiansand til Hirtshals skulle lagt til kai 11.15 søndag formiddag, men på grunn av uvær kommer den seg ikke inn til land. Det er 715 passasjerer om bord i Superspeed, skriver Fædrelandsvennen.

I tillegg er en avgang fra Larvik til Hirtshals kraftig forsinket på grunn av værforholdene.

Også på fjellet skaper været trøbbel for reisende. Det er sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge og i Vest-Agder. Det er også meldt store snømengder i Rogaland og Sogn og Fjordane.

Tidlig søndag ettermiddag var E134 over Haukelifjell stengt på grunn av fare for ras. Det var stengt for lette kjøretøy på riksvei 7 over Hardangervidda og kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Også riksvei 13 over Vikafjellet var stengt på grunn av snøskred og fare for nye ras.

Fylkesvei 45 i Hunnedalen i Vest-Agder på grensen til Rogaland er stengt på grunn av snøskred.

På fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland i Buskerud og Sogn og Fjordane er det kolonnekjøring på grunn av uvær.

Riksvei 13 sør for Odda blir også stengt i flere timer fordi flere store trær har veltet over veien, melder NRK.

– Det blåser hardt i området, og det er fare for at flere trær kommer til å velte. Derfor gjør ikke Mesta noe med rotveltene før vinden minker, sier trafikkoperatør Tore Tysse i Statens vegvesen.

