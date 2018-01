Mann funnet knivstukket på gaten i Oslo

Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen på nedre Grünerløkka i krysset Trondheimsveien og Heimdalsgata klokka 6.35 lørdag morgen. En snau time senere oppdaterte de opplysningen med at knivofferet hadde blitt fraktet til sykehus.

– Det var en drosjesjåfør som fant mannen i som kjørte ham til legevakta like ved. Derfra ble den skadde raskt sendt videre til sykehus med ambulanse, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen er påført alvorlige skader, men det var ved 8-tiden uklart hvordan tilstanden var.

– Politiet har vært på sykehuset for å forsøke å avhøre den skadde, men det har så langt ikke latt seg gjøre, sier Grøttum.

Operasjonslederen sier politiet arbeider med å finne et åsted for hendelsen og forsøker å finne mulige vitner. To vitner, blant annet drosjesjåføren, er så langt avhørt av politiet. En av teoriene er at knivstikkingen kan ha skjedd inne på området for gamle Schous bryggeri.

– Vi vet ikke om dette har skjedd ute eller innendørs, men vi har sperret av et område hvor vi leter, sier operasjonslederen.

Det skal være mye kameraovervåking i området, men etterforskerne hadde lørdag morgen ennå ikke sett opptak fra noen av disse.

(©NTB)