Ingen mistenkt etter funn av knivstukket mann i Oslo

En drosjesjåfør tok hånd om mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, da han ble stanset litt før klokka 6.30 lørdag morgen. Det viste seg at mannen var knivstukket i magen.

– Drosjesjåføren tok ham med til legevakta like ved. Derfra ble den skadde raskt sendt videre til sykehus med ambulanse, fortalte operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB kort tid etter at politiet varslet om hendelsen på Twitter.

Hendelsen skjedde på nedre Grünerløkka nær krysset Trondheimsveien og Heimdalsgata. Politiet sperret av et område som omfattet deler av gamle Schous bryggeri og tror knivstikkingen skjedde utendørs et sted her.

– Offeret vil overleve, men er hardt skadd, sier politiadvokat Ida Fengsrud til NTB lørdag ettermiddag.

Hun forteller at politiet ikke har noen konkret mistenkt de leter etter.

– Vi sjekker ut en del videovervåking som finnes i området, og vi ønsker å snakke med fornærmede på sykehuset, men det har vi ennå ikke fått anledning til, sier Fengsrud.

Bortsett fra drosjesjåføren har politiet kommet i kontakt med to personer som kan ha vært vitner til hendelsen.

