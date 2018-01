Dagbladet: To av Trond Giskes rådgivere har sagt opp

Innenriks

– Jeg kan bekrefte at jeg skal slutte. Det er naturlig siden jobben min var å være rådgiver for Trond Giske som nestleder, noe han ikke lenger er. Da ble dette et riktig tidspunkt for meg å søke nye utfordringer, sier Flaarønning til Dagbladet.

Flaarønning var også pressekontakt for den avgåtte nestlederen.

Giske har også mistet det tunge vervet som finanspolitisk talsperson. Anne Terese Gullberg var rådgiver i finansfraksjonen på Stortinget.

– Jeg har hatt givende og spennende år i Arbeiderpartiet, men nå er tiden kommet for å gjøre noe nytt, sier Gullberg til Dagbladet.

Det er andre gang på kort tid at finansfraksjonen mister medarbeidere. I september sa de to rådgiverne Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg opp jobbene sine, etter at Marianne Marthinsen mistet posten som finanspolitisk talsperson til fordel for Giske. Det skjedde før varslersakene mot den profilerte politikeren.

Giske har frasagt seg sine verv etter at det kom flere varsler om hans oppførsel mot kvinner. Torsdag fastslo partiledelsen at den tidligere nestlederen har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Men både varslene og håndteringen av dem har skapt sterk uro innad i partiet.