Grande fikk redegjørelse fra NRK om arbeidet med distriktstilbudet

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani leverte inn en rekke spørsmål til Grande knyttet til NRKs nye distriktsprioriteringer. Grande ba deretter NRK redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet, skriver Medier24.

– Jeg har bedt NRK om å redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet. NRK opplyser at de kontinuerlig arbeider med å forbedre distriktstilbudet og hvordan dette innholdet når publikum, skriver den ferske kulturministeren i sitt svar til Gharahkhani.

NRK viser blant annet til at distrikts-TV totalt for hele landet nå når ut til under 50.000 nordmenn under 50 år. Flere tiltak er derfor i verk, blant annet for å øke andelen innslag fra distriktskontorene i de riksdekkende nyhetssendingene og på andre NRK-plattformer.

Tidligere var NRKs distriktssendinger to bolker på til sammen 20 minutter. Nå er de redusert til tre bolker på fem minutter hver.

– Den samlede tiden er ifølge NRK følgelig redusert med fem minutter, men NRK mener at flere sendinger alt i alt vil være et bedre tilbud for publikum, skriver Grande i svaret.

Ferskt medlem av Kringkastingsrådet, Trude Drevland, oppfordrer flere til å klage til Kringkastingsrådet, og ifølge Journalisten hadde de mottatt 35 klager i midten av januar, slik at tema kanskje skal opp på møtet i mars.

