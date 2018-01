Slettmeg.no: – Mørketall blant gutter som får bilder spredd på nett

Innenriks

– Vi vet at begge kjønn opplever dette. Både gutter og jenter deler bilder uten samtykke og bruker dette nærmest som et våpen for å ta noen, sier lederen for slettmeg.no, Hans Marius Tessem, til NRK.

Han sier oppmerksomheten rundt jenter som blir utsatt for spredning av seksualiserte bilder, kan ha problematiske sider. Problemstillingen må ikke bli en diskusjon om kjønn, men om atferd, mener Tessem.

– Når vi stigmatiserer en gruppe, kan mange gutter vegre seg for å stå fram eller søke hjelp, og det er veldig problematisk.

Blant sakene til slettmeg.no som omhandler nakenhet, er gutteandelen i dag rundt 20 prosent, men Tessem tror det er store mørketall blant guttene.

Slettmeg.no drives av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og er en gratis råd- og veiledningstjeneste for personer som føler seg krenket på nett.