Sp ber presidentskapet forklare Solberg spillereglene på Stortinget

– Stortingets presidentskap har et særlig viktig ansvar for at spillereglene mellom storting og regjering blir etterlevd. Senterpartiets stortingsgruppe ber derfor presidentskapet om å ta kontakt med statsministeren og understreke at sedvanen om at overføring av et spørretimespørsmål til en annen statsråd krever samtykke fra den aktuelle stortingsrepresentant som stiller spørsmålet, skal overholdes, skriver Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad i et brev til Stortingets presidentskap.

Senterpartiet sendte forrige uke hele åtte spørsmål til ulike statsråder som alle er nestledere i de to regjeringspartiene som for tiden forhandler om ny regjeringsplattform på Jeløya i Moss. Fra Høyre meldte både Jan Tore Sanner og Bent Høie forfall til den ordinære spørretimen i Stortinget onsdag. Det samme gjorde Frps Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg.

– Skal få svar

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttaler til NTB på vegne av ham selv og sine tre statsrådskolleger følgende:

– Stortinget skal selvsagt få svar på spørsmål de stiller til spørretimen. Det normale er at når en statsråd er bortreist og ikke har anledning til selv å besvare spørsmålet, så besvares spørsmålet av en annen statsråd. Alternativt kan representanten velge å få det utsatt til påfølgende spørretime.

Men da regjeringen la opp til at spørsmålene kunne besvares av andre statsråder, valgte Senterpartiet å trekke samtlige spørsmål. Arnstad påpeker i brevet at det ikke forelå en forståelse mellom den aktuelle statsråd og stortingsrepresentant om at spørsmålene kunne besvares av settestatsråder.

– Sentral plikt

– Det er vanskelig å se at statsrådenes oppdrag onsdag den 10. januar skulle være tidskritisk all den tid tre av de fire aktuelle statsrådene kvelden før hadde satt av tid til å delta på NHOs årskonferansemiddag, skriver Arnstad.

Hun understreker at det er enhver statsråds mest sentrale plikt å stille i Stortinget for å delta i debatter og svare på spørsmål.

– Dersom regjeringen velger å sette til side den parlamentariske sedvanen på dette punktet, endrer det forholdet mellom storting og regjering, skriver Arnstad og påpeker at dette kan svekke grunnlaget for det demokratiske ordskiftet i Norge.

– Det er vanskelig å se at regjeringen oppfyller sin del av dette ansvaret hvis statsråder etter eget forgodtbefinnende kan velge bort Stortingets ordinære spørretime dersom det synes opportunt, avslutter hun.

