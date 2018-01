Jensen: Leirstein-oppførsel ikke greit

Innenriks

– Jeg ble gjort kjent med dette i går. Jeg synes ikke det er greit hvis dette er riktig. Jeg mener at alle våre tillitsvalgte skal oppføre seg ordentlig og følge norsk lov. Derfor skal saken selvfølgelig behandles i tråd med våre etiske retningslinjer, sier Jensen i sin første kommentar til saken.

Tidligere onsdag meldte NRK at Leirstein har sendt flere eposter med pornografiske bilder til unge gutter som var aktive i FpU i Østfold. En av dem var 14 år gammel og under seksuell lavalder. Stortingsrepresentanten har beklaget sin oppførsel i en uttalelse på Facebook.

Har regler

– Jeg er veldig glad for at vår parlamentariske leder nå har koblet seg på saken. Jeg har stor forståelse for at Ulf Leirstein nå har stilt sine verv i bero. Vi vil håndtere saken på en ordentlig måte, i tråd med de retningslinjene vi har, sier Jensen.

– Vi må i anstendighetens navn, både av hensyn til mulig forulempede og også de som det blir rettet anklager mot, gjøre en ordentlig jobb med dette.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi beskrev i et intervju med NTB Leirsteins beslutning om må ta en timeout fra alle verv som en klok avgjørelse. Det betyr at Frp-veteranen nå verken er parlamentarisk nestleder, justispolitisk talsmann eller leder av partiets valgkomité.

– Opplyse saken

Jensen vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt Leirstein etter dette kan ha lederposisjoner i partiet i fremtiden. Frp har foreløpig ikke vært i kontakt med kilden til NRKs historie om Leirstein.

– Foreløpig vet vi ikke hvem dette er. Jeg mener det ville vært en fordel for saken hvis vi kunne opplyse den bedre, men det vil være et utvalg i partiet som håndterer dette i tråd med våre retningslinjer.

Jensen ga sine uttalelser om saken i kjølvannet av den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om omorganiseringen av SSB onsdag kveld.

