Skinnebrudd på Gardermobanen fører til forsinkelser

Innenriks

Bane Nor opplyste først at signalfeil gjorde det umulig å gi grønt lys på strekningen. Etter å ha undersøkt årsaken nærmere viser det seg at feilen skyldes et skinnebrudd.

Både Flytoget og NSBs regionstog mellom Oslo S og Trondheim rammes av skinnebruddet.

– Annethvert flytog er innstilt i kveld og til siste tog går ved totiden. Det gjelder de flytogene som har Oslo S som start. De som kommer fra Drammen kjører som vanlig, opplyser pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

NSBs tog fra Vestfold og de som skal videre Eidsvoll snur på Oslo S.

Etter at siste tog har gått for natten vil det være en luke på noen timer før morgentogene begynner, og Bane Nor regner med at det vil holde.

– Vi regner med å være ferdige med reparasjonen i løpet av den tiden vi har til disposisjon, sier Nordli.

