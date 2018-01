Dyrt tap for miljøorganisasjonene i klimarettssaken

Innenriks

Staten ble frifunnet og Greenpeace, Natur og Ungdom (NU) og Besteforeldrenes klimaaksjon må betale Olje- og energidepartementets saksomkostninger på 580.000 kroner. Dommen i Norges første klimarettssak falt i Oslo tingrett torsdag.

Organisasjonene mener regjeringens tildeling av i alt 40 blokker for oljeleting i Barentshavet i 2016, 23. konsesjonsrunde, er i strid med Grunnlovens paragraf 112 og at vedtaket må kjennes ugyldig.

– Staten er godt fornøyd med at tingretten har gitt oss fullt medhold. Saksøkerne angrep vedtaket på to grunnlag: At det var i strid med grunnloven og at det var saksbehandlingsfeil og tingretten har slått klart fast at det var ingen av delene, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NTB.

– Tenner og innhold

Den såkalte miljøparagrafen fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at ressursene skal forvaltes slik at også de kommende generasjoners rettigheter ivaretas. Den krever også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.

– Vi er veldig fornøyd med at tingretten er tydelig på at grunnlovens miljøparagraf har tenner og innhold. Staten mente at det ikke var en rettighetsbestemmelse og ikke en bestemmelse som kunne sette grenser for hvor dårlige politiske vedtak myndighetene kan ta. Tingretten har vært klar på at den muligheten gir miljøparagrafen. Det i seg selv er en seier, sa Gulowsen på en pressekonferanse.

Sejersted sier seg enig i at tingretten har lagt noen føringer på hvordan paragrafen skal forstås.

– Det kan være enkelte punkter i tingrettens tolkning som vi vil diskutere om saken går videre, sier han.

Vurderer anke

NU-leder Ingrid Skjoldvær sier de visste at tap var et mulig utfall.

– Dette er juridisk nybrottsarbeid, og det er arbeid i oppoverbakke å jobbe mot Norges mektigste næring, sier hun.

Hun forteller at de vil lese dommen grundig og vurdere en anke.

– Vi har jo tatt dette til retten fordi vi mener det er en viktig sak. Vi har et ønske om å ta saken videre. Men det er en stor økonomisk belastning, sier Skjoldvær til NTB.

Kronerulling

Organisasjonene har opplyst at de allerede har brukt over to millioner kroner på klimarettssaken. Nå får de to uker på seg til å betale departementets omkostninger.

– Vi betaler alltid for oss, det skal vi klare, sier Gulowsen, men legger til at de er avhengig av kronerulling.

Regjeringsadvokaten vil ikke være med på at det er gnient å la organisasjonene betale.

– Tingretten har fulgt hovedregelen, som er at hvis det ikke foreligger særskilte unntaksgrunner så skal man betale motpartens omkostninger. Det tar jeg bare til orientering, sier Sejersted.

Gjelder ikke utslipp i utlandet

Både Skjoldvær og Gulowsen er uenig i tingrettens vurdering om at miljøparagrafen ikke omfatter utslipp av CO2 i utlandet fra eksportert olje og gass.

– Klimaproblemet kjenner ingen landegrenser og klimaet tåler ikke mer olje, samme hvor denne forurensningen oppstår, sier Skjoldvær.

Saksøkerne mener tildelingen av letekonsesjoner ikke bare bryter med Grunnloven, men også strider mot Norges klimaforpliktelser i Parisavtalen.

– Sikrer arbeid og velferd

Oljebransjen er på sin side fornøyd med dommen.

– Vi konstaterer at retten konkluderer i samsvar med viljen fra et samlet Storting og et bredt flertall av befolkningen. En fortsatt aktiv næring skal sikre fremtidige arbeidsplasser og inntekter til velferdsstaten vi alle nyter godt av, sier direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Tommy Hansen i Norsk olje og gass.