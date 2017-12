To menn alvorlig skadd etter knivstikking i Bergen

Innenriks

Politiet fikk melding om knivstikkingen i en leilighet i Magnus Barfots gate i Bergen sentrum klokken 16.23 torsdag.To menn i 30-årene ble fraktet med ambulanse til Haukeland universitetssjukehus. Begge mennene er alvorlig skadd, opplyser sykehuset torsdag kveld.

Politiet har pågrepet en mistenkt som oppholdt seg i en annen leilighet i samme bygg. Den pågrepne er en 25 år gammel mann som er en kjenning av politiet.

– Den pågrepne 25-åringen og en av de skadde bor i bygningen i Magnus Barfots gate, opplyser operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet jobbet torsdag kveld med å foreta kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Samme kveld meldte Bergens Tidende at politiet har funnet et våpen de antar er gjerningsvåpenet.

Geitle uttalte til NTB tidligere på kvelden at skadene på de to mennene i 30-årene er skader som er forenlig med bruk av kniv. Politiet opplyser at 25-åringen tidligst blir avhørt fredag. Foreløpig er det uvisst hvilken relasjon han har til de to ofrene.

