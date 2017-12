Rekordmange redningsaksjoner på fjellet

Innenriks

I 2012 utførte Røde Kors 1.133 hjelpeoppdrag. Antall hjelpeoppdrag i den norske naturen har økt med over 50 prosent de siste fem årene, viser Røde Kors' egen statistikk.

– Det ser ikke ut til at det blir noen mindre økning i år. Vi går vel på en «all time high», sier Kjersti Løvik som er leder for landsrådet i Røde Kors Hjelpekorps til NRK.

Løvik tror imidlertid økningen delvis skyldes at det har blitt enklere for nordmenn på fjelltur å be om hjelp, men legger også til at enkeltpersoner overvurderer sine egne ferdigheter når de skal på tur.

– Det enkleste rådet til de som skal begynne å gå topptur er å gå et skredkurs for å skaffe seg kunnskap om snø og snøforhold, sier skredekspert Espen Nordahl, som oppdaterer snøskredvarslingen på nettsiden varsom.no.

Han oppfordrer folk til å finne en god bok om emnet og lese seg opp på dette, gjerne før sesongen starter.

