Norske banker tar opp kampen med Apple og Facebook

– Norge har en bankinfrastruktur som vi kan være stolte av. Men den har sovet i 20 år. Norske banker har ikke hatt schwung nok til å utvikle den videre, medgir DNB-sjef Rune Bjerke.

Nå puster nye konkurrenter de norske bankene i nakken, og det er ikke hvem som helst. «Gigantene» kommer med løsninger og teknologi som vil gjøre det enda enklere for folk å betale – i butikken, på nett og via mobil.

– Vi kan ikke fortsette å sove, konstaterer Bjerke.

Derfor vil banknæringen slå sammen tre separate selskaper: betalingsappen Vipps, betalingsløsningen BankAxept som nordmenn flest har i bankkortet sitt, og BankID, som sørger for sikker betaling på nettet og også brukes som identifikasjon av det offentlige. Intensjonsavtalen ble signert rett før midnatt torsdag – naturligvis med BankID og ikke med gammeldags penn og papir.

Det er norske banker som eier de tre selskapene. Målet er å få på plass et nytt selskap innen 1. august neste år. Og målet er ikke bare å sikre et godt tilbud til norske kunder. Det er også et mål å ta opp konkurransen internasjonalt, men banktoppene som entusiastisk presenterte nyheten på en pressekonferanse fredag, kunne ikke si når det ville skje.

– Trygt og effektivt

Øyvind Apelland, sjef for BankAxept, slår imidlertid fast at det er tre sterke fagmiljøer som slås sammen.

– Norge er verdensledende på å levere kostnadseffektive betalingsløsninger, mener Apelland, og viser til sikkerhet og lite «nedetid» som viktige fortrinn.

Vipps-sjef Rune Garborg viser til at tilbudet av betalingsmåter har endret seg enormt det siste året. Nå må norske aktører konkurrere med merkevarer som er kjent for gode brukeropplevelser, mener han, men tror det nye selskapet vil kunne levere de beste og tryggeste tjenestene for kundene.

Jan Bjerved i BankID legger ikke skjul på at han mener tillit og sikkerhet blir et viktig konkurransefortrinn for det nye norske selskapet.

– Med alle endringer som kommer blir sikker identitetshåndtering helt avgjørende. Der mener jeg vi har både teknologi og mennesker som har en unik kompetanse, sier han.

DNB-sjefen mener også kundene har mye å glede seg til når det gjelder nye tjenester.

– De skal kunne bruke mobilen på en måte de overhodet ikke har drømt om var mulig. De skal bruke terminaler og nye former for betalingsmetoder. Det kommer til bli nye løsninger for å identifisere seg som er noe helt annet enn det vi har i dag, sier Bjerke.

Må godkjennes

Et steg på veien mot fusjonen er å få den godkjent av konkurransemyndighetene.

– Vi er avhengig av myndighetenes godkjennelse av å slå sammen tre selskaper, men hele rasjonale for å gjøre dette er at vi styrker oss i konkurransen og vi ser det kommer utenlandske aktører inn i alle de nordiske landene, sier konsernsjef i Eika-gruppen Hege Toft Karlsen.

Hun viser til at nye EU-regler som trer i kraft ved nyttår vil endre konkurransesituasjonen. Betalingstjenestedirektivet åpner det norske markedet for flere andre selskaper enn bankene å tilby betalingsløsninger.

Konkurransetilsynet bekrefter at de er informert om fusjonen.

– Vår oppgave er å vurdere om transaksjonen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Dette kan ta opptil 100 dager.

