Overgrepsdømt fosterfar var ikke godkjent

I sommer dømte Frostating lagmannsrett den 58 år gamle fosterfaren i familien til fengsel i seks og et halvt år for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot jenta han var fosterfar for. Overgrepene startet ifølge dommen da jenta var 12 år gammel og pågikk til hun var 15 år.

I en granskingsrapport slår Fylkesmannen fast at barnevernet i Ålesund har begått en rekke lovbrudd, og det er funnet alvorlig svikt i barnevernstjenestens arbeid de tolv årene jenta bodde i fosterhjemmet, melder TV 2.

Granskingen viser at fosterfamilien aldri var godkjent som fosterhjem for jenta. Det ble heller ikke gjennomført tilstrekkelig tilsyn.

– Det skal være minst fire tilsynsbesøk i året og minst fire oppfølgingsbesøk i året, og ikke noe av dette var fylt opp i de årene hun bodde der, opplyser seniorrådgiver Heidrun Avdem hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal til TV 2.

Advokat Kristin Otterlei i Ålesund kommune vil ikke svare på spørsmål om hvordan barnevernet kunne sende jenta til en fosterfamilie som ikke var godkjent.

– Vi tar dette på største alvor, og det er dypt tragisk det som har skjedd med denne jenta. Men det er for tidlig for meg å kommentere dette når jeg ikke har gått igjennom dette med barnevernet i kommunen, sier hun.