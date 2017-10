Legemiddelverket mener livsforlengende medisin er for dyr

Innenriks

Ni barn har den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi i Norge. Spinraza er den eneste medisinen på markedet som har livsforlengende effekt, og etter første leveår trenger barna med denne sykdommen fire injeksjoner i året.

Fram til medisinen ble godkjent for salg, har barna fått den gratis av legemiddelprodusenten Biogen. Nå er prisen hele 1 million krone per dose, melder NRK.

– Dette er blant verdens dyreste legemidler, og det er ingen ting som tilsier at prisen skal være så høy. Det jeg synes er krevende i denne saken, er at man starter med å gi behandling gratis, men så ikke tar ansvar for hva som skjer videre når man ikke er villig til å gjøre noe med prisen, sier Kristin Svanqvist, enhetsleder i Statens legemiddelverk.

Administrerende direktør Kristin Nyberg i Biogen ønsker ikke å kommentere spørsmålet om pris, men sier hun ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Vi har tatt ansvar og levert medisin når vi kunne gjøre det – da som gratis studiemedisin under godkjenningsfritaksperioden. Vi er i en prosess når det gjelder pris, sier Nyberg.

Om norske myndigheter sier ja eller nei til å tilby norske barn Spinraza, blir kjent mandag neste uke.

(©NTB)