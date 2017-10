Kristiansand: Advokat fjernet som forsvarer i dobbeltdrapssak

Innenriks

Ifølge en kjennelse fra Kristiansand tingrett har de to utvekslet i overkant av 11.000 meldinger på Messenger fra februar 2015 og fram til kvinnen ble pågrepet i september i år, ifølge VG. I samtalene har de to blant annet diskutert kvinnens sexliv, slår tingretten fast.

Avgjørelsen kommer etter at Agder politidistrikt ba om en vurdering av Thranas habilitet. Påtalemyndigheten har påpekt at advokaten kan komme til å måtte vitne i saken dersom meldingene blir beslaglagt.

Selv har Thrana erklært at han anser seg som habil som forsvarer i saken, uten å bestride at de to har hatt «en flørtete tone». Det har så langt ikke lyktes VG å komme i kontakt med Thrana, men hans medforsvarer, Olav Sylte, sier at kjennelsen vil bli anket.

Kvinnen er siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014. Hun nekter straffskyld.