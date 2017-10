Eriksen Søreide blir utenriksminister, Bakke-Jensen overtar som forsvarsminister

Innenriks

Utnevnelsene vil formelt skje under statsråd fredag, melder både TV 2 og NRK.

Byttene skjer som følge av at utenriksminister Børge Brende (H) har fått jobb som president i Verdens økonomiske forum (WEF).

Da Brendes nye jobb ble kjent i september, varslet statsminister Erna Solberg (H) at han ville forbli i jobben til trontaledebatten var holdt og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 var lagt fram.

Ifølge NRK vil Bakke-Jensens post som statsråd i UD med ansvar for EØS-saker og forholdet til EU ikke bli erstattet. Søreide blir dermed den eneste statsråden i Utenriksdepartementet, med det øverste ansvaret for alle utenrikspolitiske saker.

Finnmarking til FD

Bakke-Jensen er 52 år gammel og fra Båtsfjord i Finnmark.

Onsdag ble det for alvor fart i spekulasjonene om han var den påtroppende forsvarsministeren etter Søreide, da Bakke-Jensen var med forsvarsministeren til Garnisonen i Porsanger.

Tema for dagen var styrkingen av Forsvaret i Finnmark gjennom landmaktproposisjonen og statsbudsjettet for 2018, heter det hos Forsvarsdepartementet.

Bakke-Jensen ble valgt inn på Stortinget i 2009. Der satt han i næringskomiteen, fram til han ble utnevnt til EU- og EØS-minister i desember i fjor.

Under valgkampen slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at han ville fjerne posten som EU/EØS-minister ved en valgseier. Samme vurdering har nå statsminister Solberg gjort.

Første kvinne

Søreide har hele tiden vært det eneste navnet som er blitt trukket fram som ny utenriksminister.

41-åringen fra Lørenskog har representert Oslo på Stortinget siden 2005. Hun ble forsvarsminister i 2013. Nå blir hun Norges første kvinnelige utenriksminister. Dermed er de tre tradisjonelt mest prestisjetunge stillingene i regjeringen besatt av kvinner. De to andre er statsministeren selv, og finansminister Siv Jensen.

Riktig nok ble regjeringens formelle rangordning endret etter at Høyre og Frp første gang inntok regjeringskontorene i 2013, slik at nestlederne Jan Tore Sanner (H) som er kommunalminister og Ketil Solvik-Olsen (Frp) som er samferdselsminister, formelt er rangert over utenriksministeren.

Sonderinger

Før regjeringssonderingene med Venstre er sluttført, vil det neppe bli en større rokering av statsråder. NTB kjenner til at Fremskrittspartiet ikke planlegger endringer i denne omgang. NTB er også kjent med at det kan komme flere endringer før jul, uavhengig av om Venstre går inn i regjering eller ikke.

Tirsdag sa Solberg at sonderingene med Venstre om en utvidelse av regjeringen er i gang. Hun håper å komme i mål innen jul.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sa det på denne måten da NTB mandag ville vite hva hun tenker om en mulig ny rolle i regjeringen:

– Jeg stortrives med det jeg gjør i dag. Hvordan sjefen disponerer mannskaper og tenker rundt det, er hennes beslutning.

(©NTB)