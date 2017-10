Siv Jensen varsler hardere prioriteringer i budsjettet

Innenriks

Finansminister Siv Jensen (Frp) er klar med nytt budsjett for 2018. Flere midler skal gå til forsvar, veier og sykehus, mens andre formål ikke kan vente seg den samme satsingen. Med oppgang i sikte for norsk økonomi, skal Jensen stramme inn på finanspolitikken i Norge.

– Veksten i oljepengebruken neste år blir lavere enn den har vært de siste årene. Det er vekst i økonomien, det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før, sier Jensen til Dagbladet.

Etter oljeprisfallet, krise i olje- og gassnæringen, stigende ledighet og asylkrisen har norsk økonomi kommet seg helskinnet ut av de økonomiske utfordringene, ifølge Jensen, som mener det nå er på tide å tenke pragmatisk.

– Det er sikkert mange som hadde håpet å få enda mer, og ikke blir fornøyde. Alle må skru ned forventningene noe. Dette er et budsjett for mer trygghet og for økt vekst slik at vi kan sikre velferden vår. Da må det prioriteres.

