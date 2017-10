Lagmannsretten: Hunden Bob må avlives

Innenriks

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er bare skuffet, sier hundeeier Arne Nyrud til VG.

For to år siden, 6. september 2015, skjedde det som førte til at den åtte år gamle blandingshunden nå har fått sin dødsdom. Bob, som er halvt bokser og en blanding av schæfer og rottweiler, oppførte seg truende mot flere forbipasserende på Grønland i Oslo, der den sto fastbundet, står det i kjennelsen fra lagmannsretten.

En jente ble påført blåmerker og riftskader, og en mann fikk bitemerker i buksa.

Bob har siden høsten 2015 sittet i varetekt på en kennel.

I desember 2015 la Politidirektoratet ned vedtak om at hannhunden måtte avlives.

Nyrud tok saken til Oslo tingrett, og anket dommen da den ikke vant fram.

Hundeeieren forteller at han ikke vil gi opp Bob, som han har hatt siden han var en valp. Nå skal han i samtaler med advokat og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH.

– Sjokkert

NOAH har engasjert seg sterkt i saken til Bob.

– Vi er sjokkert og i sorg over at Bob ble dømt til avliving, sier veterinær og leder av NOAH, Siri Martinsen.

Ikke bare er det trist at Bob må avlives, men dommen viser at ingen norske hunder er trygge, mener Martinsen.

– En klo på feil sted som kanskje forårsaker en liten skramme, er nok til å tas livet av. Dommen skaper et uholdbart samfunn for hunder og familiene de er en del av, sier hun.

Høyesterett

Martinsen mener dette handler om rettssikkerheten til alle norske hunder, og håper å ta saken videre til Høyesterett.

– Grunnen til at NOAH har engasjert seg så mye i akkurat denne saken, er nettopp at den setter listen for hva man skal kunne avlive en hund for så lavt at enhver hund er i fare for avliving bare ved å bevege seg utendørs. Et slikt samfunn er ingen tjent med, derfor bør denne saken til Høyesterett, og NOAH ønsker å bidra til at det kan skje, sier Martinsen.

Advokatfullmektig Kaija Bjelland hos Regjeringsadvokaten hadde onsdag ettermiddag ennå ikke diskutert dommen med sin klient, som formelt er Justisdepartementet, skriver NRK.

– Staten registrerer at flertallets avgjørelse er i tråd med deres syn. Dissensen i avgjørelsen går på hvorvidt hendelsene var ekstraordinært fremkalt, og ikke om de var alvorlige, sier han.

