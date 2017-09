Fagforbundet støtter Støre som Aps partileder

Innenriks

– Vi opplever at folk i Støres posisjon, som har arvet eller har mye penger, sponser Høyre eller Fremskrittspartiet for å få mer skattelette. Men nå er det altså slik at Støre, med hele sin formue, har valgt å gå inn i Ap, et parti som ønsker å sikre alle fremfor å gi skattelettelser til de rikeste, sier Nord til VG.

– Det synes jeg det står respekt av, og det tror jeg er noe folk ser verdien av.

Nord sier de selvfølgelig er skuffet over valgresultatet, men påpeker det hun mener er viktig for Fagforbundet videre:

– At Ap er med på en kamp mot privatisering og konkurranseutsetting, mot deltidsstillinger og for vern av sykelønn og arbeidsmiljøloven. Når den sittende regjering skal kutte så mye i skattene, så må de ta pengene fra et sted, og vi frykter at det vil gå utover velferdstilbudet., fortsetter Nord.

Nord har vært Fagforbundets leder i snart fire år.

