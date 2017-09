Vitner så og hørte småflystyrt i Hedmark

Innenriks

Politiet fikk melding om ulykken ved Furnes, mellom Hamar og Brumunddal, klokka 16.46 tirsdag ettermiddag. Ifølge Hovedredningssentralen er det snakk om et tomannsfly av typen RV-4.

– Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud. Begge de to som var om bord ble erklært døde på stedet. Vi har fått varslet de nærmeste pårørende og har vært opptatt med å avhøre vitner som kan ha hørt ferden til flyet før styrten. Vi har også vitner som har sett det som skjedde. Vi vil fortsette med å avhøre vitner utover kvelden, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, til NTB.

Krogstad sier det er for tidlig å si noe om mulig årsak til ulykken. Krimteknikere jobbet tirsdag kveld fremdeles på ulykkesstedet, mens Flyhavarikommisjonen ankommer onsdag morgen og vil igangsette gransking.

Hørte et smell

Ifølge Hamar Arbeiderblad styrtet flyet på et jorde ved Stavsberg barnehage, mindre enn hundre meter fra et boligområde.

Geir Bekken bor like ved ulykkesstedet, og sier til avisa at han satt i stua da han hørte et forferdelig smell.

– Det smalt som et helvete. Et mekanisk smell, sier han.

Så ble det helt stille.

Restriksjon

Det ble raskt opprettet midlertidig flyrestriksjonsområde rundt havaristedet, opp til en høyde på 4.000 fot fram til klokka 22. Hovedredningssentralen bisto lokalt politi, i tillegg til Hamar brannvesen og ambulanser som kom på stedet.

RV-4 er et lavvinget småfly i aluminium, med to seter etter hverandre. Det selges som byggesett og brukes blant annet til akrobatikkflyging.

I august omkom to menn da et småfly av typen PITT styrtet i en kornåker utenfor Holmestrand.