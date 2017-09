To personer omkom i småflystyrt i Hedmark

Innenriks

– Det er et mikrofly som styrtet ved Furnes i Ringsaker. Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, til NTB.

– Vi er i ferd med å varsle de pårørende og er i gang med å avhøre vitner til hendelsen. Vi vet ikke hvor mange det dreier seg om, vi skal nå i kveld på rundspørring i boligområdet ved ulykkesstedet og få oversikt over hvem som kan ha sett det som skjedde, sier han.

Ifølge Hamar Arbeiderblad er ulykkesstedet på et jorde ved Stavsberg barnehage og mindre enn hundre meter fra et boligområde.

Hørte et smell

Geir Bekken bor like ved ulykkesstedet, og sier til avisa at han satt i stua da han hørte et forferdelig smell.

– Det smalt som et helvete. Et mekanisk smell, sier han.

Så ble det helt stille.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men Lufthavarikommisjonen og krimteknikere er varslet og det igangsettes gransking.

Restriksjon

Furnes ligger mellom Hamar og Brumunddal i Hedmark. Politiet fikk melding om ulykken klokka 16.46 tirsdag ettermiddag. Ifølge Hovedredningssentralen er det snakk om et tomannsfly av typen RV-4.

Det ble opprettet midlertidig flyrestriksjonsområde rundt havaristedet, opp til en høyde på 4.000 fot fram til klokka 22. Hovedredningssentralen bisto lokalt politi, i tillegg til Hamar brannvesen og ambulanser som kom på stedet.

RV-4 er et lavvinget småfly i aluminium, med to seter etter hverandre. Det selges som byggesett og brukes blant annet til akrobatikkflyging.

I august omkom to menn da et småfly av typen PITT styrtet i en kornåker utenfor Holmestrand.