Ommund (22) fra Tysvær savnet i Frankrike

22-åringen dro til byen Avignon i Sør-Frankrike på et utvekslingsprogram i slutten av august. Siste livstegn var et bankuttak 2. september. Søndag ble han meldt savnet.

– Det verste er uvissheten. Vi går nå ut med navn og bilde, samtidig som familien fortsetter letingen etter Ommund i Frankrike. Jeg ber om forståelse for at de nærmeste pårørende skjermes i en vanskelig og opprivende tid, der de ikke vet hva som er skjedd med deres sønn, sier Ove Eikje, som er talsmann for familien, til NTB.

Faren i Frankrike

Eikje er tilknyttet Universitetet i Bergen, og rektor Dag Rune Olsen gikk ut mandag og sa at de ikke hadde hørt fra ham på lenge. UiB har satt i gang beredskapsplanen for studenter i utlandet og er i kontakt med familien.

Ommunds far har reist til Frankrike for å lete etter sønnen, og skal ha funnet gaten der studenten hadde anskaffet seg bosted like etter at han kom til Frankrike. De vet ennå ikke hvor han hadde fått seg hybel. Det er fransk politi som har ansvaret for saken, men Sør-Vest politidistrikt holder tak i den fra norsk side.

-Samarbeidet med det lokale politiet har ikke vært enkelt på grunn av språkbarrier og dårlig samkjøring mellom norsk og fransk politi, påpeker talsmann Eikje i saken.

Bilde på Insta

Ommund Eikje skal ha vært vant med å reise, og har blant annet vært i USA på egen hånd flere ganger. Han er tilknyttet UiB ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og reiste til Frankrike for å studere språk.

Det er få spor å gå etter for familien. Bortsett fra et par uttak fra bankkontoen hans har han lagt lite ut. Siste bilde på Instagram er av en bygning i Avignon fra 31. august.

