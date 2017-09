SAS-streiken er avblåst – normal trafikk i ettermiddag

Innenriks

– Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav. Dette gjør at vi kan anbefale avtalen for våre medlemmer, sier forhandlingslederne Jens Lippestad i Norsk Flygerforbund og Jan Levi Skogvang i Parat.

Løsningen kom i 4-tiden natt til torsdag etter at partene kom sammen til uformelle samtaler på Riksmeklerens kontor klokka 14 onsdag.

– Den endelige avtalen er tilnærmet det samme tilbudet vi ga SAS under meklingen i helgen. I dette tilbudet hadde vi strukket oss svært langt for å unngå en streik. Den usikkerheten som er skapt de siste dagene har således vært helt unødvendig, sier Lippestad.

Pressekontakt Tonje Sund i SAS sier til NRK at flytrafikken vil gå som normalt igjen fra klokka 14.

– Men vi jobber intensivt med å få den i gang så snart som mulig, legger hun til.

Flyselskapet anbefaler reisende å møte opp til vanlig tid, med mindre de har fått beskjed om at flyet er innstilt. De vil informere om situasjonen fortløpende utover dagen.

På jobb torsdag morgen

SAS innstilte hundre avganger før klokka 14 torsdag på grunn av streikefaren. Skogvang sier til NTB at de håper det tar kortest mulig tid å få flytrafikken tilbake i normalt gjenge igjen.

– Vi har sagt til våre kolleger at de skal møte på jobb i morgen som planlagt, og SAS gjør alt de kan for å gi sine beskjeder til kabinansatte for å få alt på plass. Noen kanselleringer vil det sikkert bli, men i løpet av torsdag ettermiddag tror jeg det meste er på plass igjen, sier han.

SAS skriver i en pressemelding at treårsavtalen som er nå inngått er i tråd med avtalene som nylig er undertegnet med svenske og danske pilotforeninger.

– Vi er glade for at vi nå har avtalt en ny avtale, og at vi dermed har unngått en streik som vil påvirke våre kunder, sier Eivind Bjurstrøm som har forhandlet for SAS.

Med avtalen med norske pilotforeninger har SAS nå oppnådd enighet med alle pilotforeninger i de tre skandinaviske landene.

Lønnsøkning

Forhandlingslederne oppgir at avtalen sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne avvikle ferien innen forbedringer i arbeidstidsmønsteret, samt en lønnsøkning på 6 prosent over tre år.

Den største utfordringen i meklingen har ifølge Skogvang vært uttalelsene fra NHO-direktør Torbjørn Lothe og konsernsjef Rickard Gustavsson.

– Det vi nå har fått er i tråd med hva de har fått i de andre skandinaviske landene og det som lå på bordet i meklingen når vi gikk fra hverandre for noen dager siden. Resultatet viser at påstandene disse to har fremsatt i mediene de siste dagene, ikke medførte riktighet, sier Skogvang.

Han sier at meklingen kom inn på et bedre spor etter tre dager med streik.

– Selv om det har vært et beskjedent streikeuttak så langt, møtte vi onsdag en motpart som var mer imøtekommende. Vi synes det er bra at vi sammen har funnet en løsning og unngår streik, sier Skogvang etter at partene hadde sittet sammen i 14 timer.