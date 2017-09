Solberg: – Frekt og vulgært av Arbeiderpartiet

Innenriks

Utspillet kom etter Støres påstand om at hatprat og hatkriminalitet har økt under den sittende regjeringen. Særlig pekte Ap-lederen på at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs retorikk har mye skyld i den økningen.

Frp-leder Siv Jensen kontret med å etterlyse konkrete forslag fra Støre.

– Han har beskyldt meg, Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet, og vært opptatt av å snakke om ord og uttrykk, i stedet for å diskutere det folk er opptatt av: hvordan trygger vi Norge? Hvordan sikrer vi oss for den uroen vi ser ute i verden?

Solberg pekte på at hatkriminalitet er en voksende tendens i hele Europa.

– Å si at dette skyldes en statsråd i denne regjeringen, når det er en utvikling som er kommet etter en stor tilstrømming og flyktningkrise i Europa som har skapt nye utfordringer. Det syns jeg egentlig er ganske frekt og vulgært av Arbeiderpartiet, svarte Solberg.

