Lysbakken: – Regjeringen lar barna bære de tyngste sekkene

Lysbakken beskyldte regjeringen for systematisk å prioritere de som har mest fra før, slik at forskjellene mellom folk øker.

– De som har store formuer, har fått masse penger. En Porsche er blitt 400.000 kroner billigere på fire år, altså mer enn en minstepensjonist har å leve for på to år. De som har mest får mer, på bekostning av dem som har minst, sa Lysbakken.

– De styrer landet som en familie på telttur som lar barna bære de tyngste sekkene, sa SV-lederen.

Statsminister Erna Solberg (H) viste til at det er blitt færre bostedsløse barn, at funksjonshemmede har fått rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse og at flere foreldre til syke barn har fått pleiepenger.

– Hvis du legger tjenestene inn i regnestykket, så faller faktisk antall fattige barn til det halve, sa Solberg.

– Spørsmålet er hvor de store pengene går, og det er ikke vanlige folk som har fått glede av skattekuttene, sa Lysbakken.

