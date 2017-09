Prognose for skolevalget: Ap størst, SV mest fram

Det endelige resultatet kommer først tirsdag, men kanalen har utarbeidet en prognose basert på resultatene ved 75 videregående skoler.

Den viser at SV går mest fram, sammenlignet med forrige skolevalg for to år siden. Partiet får en oppslutning på 12,5 prosent, en framgang på 5 prosentpoeng. Ap blir størst med 27,7 prosent, til tross for en tilbakegang på 4,2 prosentpoeng.

Øvrige partier: Høyre 16,0 (-0,4), Fremskrittspartiet 7,3 (-3,2), Miljøpartiet De Grønne 7,9 (+1,2), Venstre 7,6 (+1,1), Rødt 7,4 (+2,6), Senterpartiet 6,3 (+0,8), KrF 2,6 (-0,8) og andre partier 4,7 (-2,3).

(©NTB)