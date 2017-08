Basehopper lettere skadd etter hopp fra Kjerag

Ulykken ble meldt klokken 17.50 onsdag ettermiddag.

– Han hoppet sammen med flere andre og havnet i en vanskelig tilgjengelig kløft. Han har stått i radiokontakt med kameratene, opplyser vakthavende redningsleder Kjetil Hagen i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Både luftambulanse og et Sea King redningshelikopter ble sendt til stedet lokaliserte vedkommende. I og med at mannen lå i et vanskelig tilgjengelig område, ble et alpin redningsgruppe hentet fra Sola.

Klokken 18.35 meldte Hovedredningssentralen at mannen var hentet ut fra området og ved 20-tiden opplyste Helse Stavanger at mannen kun fikk lettere skader.

