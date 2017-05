Ekstramillioner til strandrydding

Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen.

Regjeringen gir et tilskudd på sju millioner kroner til arbeid mot marin forsøpling, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i inneværende års statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

– En av de største miljøutfordringene globalt er forsøpling av havet, og dessverre blir det mer av det. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Politiutstyr

Også politiet får mer penger, med forslaget om 100 millioner kroner ekstra til utstyr, ifølge Aftenposten.

– Det handler om alt fra jakker til iPader og iPhoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Svalbard

Regjeringen har i revidert budsjett også bevilget 12 millioner kroner ekstra til forskningsmiljøet på Svalbard, skriver avisa Nordlys.

– Forskermiljøet i Ny-Ålesund er verdensledende. Bygningsmassen har begynt å skrante, og da er det flott å kunne bidra til bedre rammer rundt forskningsmiljøet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Regjeringen har allerede bevilget 20,5 millioner kroner til et nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund.

Asylbarn

Ifølge Dagbladet vil regjeringen bruke 120 millioner kroner ekstra på enslige mindreårige asylsøker. Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å «bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere» med en gang.

Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.

Skattelette

Regjeringen vil også innføre skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler i revidert nasjonalbudsjett utsatt skatt på aksjeopsjoner.

Ifølge Dagens Næringsliv skal ordningene stimulere til påfyll av privat kapital i selskaper og lette skattebelastningen for gründere.

– Ordningen med skattefradrag innføres etter et forslag fra Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til mer risikovillig kapital i gründerselskaper. Vi la fram en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak, men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Fakta om slipp fra revidert nasjonalbudsjett