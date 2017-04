Solberg reagerer sterkt på dokumentar om organiserte tiggere

I Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet», viste NRK tirsdag hvordan et nettverk på rundt 140 rumenere tjener millioner på organisert tigging, prostitusjon, narkotika og annen kriminalitet.

– Jeg reagerer sterkt på dette. Samtidig er ikke dette noe nytt, og problemene påpekte vi også før valget i 2013, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging.

– Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt.

Statsministeren møter imidlertid kritikk for sin tilnærming.

– Et tiggeforbud vil gi et annet gatebilde i noen dager, men utnyttingen av mennesker vil bare finne andre måter. Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.

SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar prioriteres høyere av politiet.

– Alt som vises i dokumentaren er allerede ulovlig. Vi trenger ikke et tiggeforbud for å bekjempe det. Regjeringen vil nok en gang heller gjøre fattigdom mindre synlig. De burde bekjempe de kriminelle, ikke de fattige, sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen.

