Ap-veteraner til motmæle mot streng innvandringspolitikk

De tidligere statsrådene Tove Strand og Kari Gjesteby tar nå til orde for å myke opp Arbeiderpartiets tilnærming, skriver DN.

– Når barneombud, verger, ansatte på mottak slår alarm om ungdom uten livsvilje, om selvmordsforsøk og rømninger, er ikke det en situasjon Ap kan ignorere. En streng linje må ikke stå i veien for å behandle folk anstendig, sier Strand til avisen.

Sammen med de tidligere stortingsrepresentantene Grete Fossum og Anne Aakervik jobber hun for å mobilisere for en oppmykning før Aps landsmøte i slutten av april. De fire møtte nylig partiets flyktningpolitiske talsmann på Stortinget, Stein Erik Lauvås, for å ta opp hvordan Ap etter deres mening har lagt seg på en altfor streng politikk etter tilstrømningen i 2015.

Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger.

Innvandringspolitisk talsperson Helga Pedersen avviser at det er aktuelt å myke opp politikken nå. Hun viser til at det er under ett år siden Stortinget endret utlendingsloven, og mener det er for tidlig å gjøre endringer.

(©NTB)