Ny testmetode nær tredoblet anmeldelser for ruskjøring

– Det nye instrumentet kalt Drug Test, som avslører pille- og narkotikamisbruk, er noe av grunnen. Tidligere hadde vi kun betjentenes observasjon, men nå kan dette enkelt avsløres med spyttprøver, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, til P4.

En annen grunn til at flere tas for ruskjøring, er den enkle grunn at UP kontrollerer flere enn før.

Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.