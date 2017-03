23-åring dømt for voldtekt og overgrep mot elleve jenter

En av jentene mannen forgrep seg på, ble gravid etter voldtekten, ifølge Romerikes Blad.

Mannen, som bor i Moss, gjennomførte samleie og andre seksuelle handlinger med ni av jentene, mens ytterligere to fornærmede i saken ble utsatt for seksuelt krenkende atferd på internett, også kalt nettovergrep.

Alle de fornærmede var mellom 13 og 15 år da 23-åringen forgrep seg på dem. Overgrepene fant sted mellom 2013 og 2016, ifølge dommen.

Øvre Romerikes tingrett avsa dom på seks års fengsel sist fredag.

Den tiltalte erkjente alle forholdene i tiltalen, men nektet skyld for etter tiltalens post 1 for voldtekt. Han forklarte i retten at han hadde vanskelig for å komme i kontakt med jevnaldrende og at han følte seg på like fot med de mindreårige jentene. 23-åringen hadde svært begrenset sosialt liv utenom aktivitetene på sosiale medier, forklarte han.

Rømte hjemmefra

Saken ble avdekket da en av jentene rømte hjemmefra. Da foreldrene undersøkte telefonen hennes, fattet de mistanke om at hun kunne være hos tiltalte. Under etterforskningen dukket det opp ytterligere straffbare forhold, som omfattet jenter bosatt på store deler av Østlandet.

– Han erkjente straffskyld for alt utenom post 1, som omhandlet voldtekt. Han ble likevel dømt for dette, men vi har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes foreløpig, opplyser mannens forsvarer, advokat Nikolai Dericq Paasche, RB.

23-åringen er også dømt til å betale 840.000 kroner i oppreisningserstatning fordelt på åtte av jentene.