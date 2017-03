Sp-forslag om politireformen stemt ned etter tur

– Venstre kunne sikret flertall for en styrking av de gjenværende lensmannskontorene og mer medvirkning for kommunestyrene og de ansatte i politiet. I stedet valgte de å stemme mot forslagene sammen med regjeringen, sier Klinge til NTB.

Hun er provosert over regjeringspartiene og Venstres "manglende vilje til å justere kursen" og framholder at flere av forslagene fikk støtte fra Ap, KrF, SV og MDG.

Provosert

– I stedet for å lytte til kritikken som har kommet, velger regjeringspartiene å stemple den som populisme. De erkjenner ikke at de selv har ansvar for at reformen gjennomføres på en god måte og at resultatet blir i tråd med stortingsflertallets bestilling, sier hun.

Et forslag fra Ap og KrF om å sikre maks 45 minutters reisevei for 90 prosent av befolkningen ved utstedelse av pass og våpenkort, fikk Sps subsidiære støtte. Men heller ikke dette fikk flertall. I stedet gikk Venstre, Høyre og Frp inn for å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for dette.

Ligger fast

– Alle Sps forslag ble nedstemt, og hovedlinjene i politireformen ligger fast. Forlikspartiene slår fast at arbeidet skal gå langs de linjer som Stortinget vedtok, sier Høyres Anders Werp.

Venstres Iselin Nybø tar kritikken fra Senterpartiet med ro og sier hun er opptatt av å gjennomføre politireformen som regjeringspartiene, Venstre, KrF og Ap sikret flertall for.

– For å understreke betydningen av Stortingets vilje og intensjon stemte vi for et forslag som ber regjeringen sikre både kompetanse og politikraft ved tjenestestedene, sier hun.

