Venstre kan sikre flertall for nye krav til politireformen

– Vi har ikke konkludert ennå. Saken skal behandles på gruppemøtet onsdag, sier Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø.

Partiet er ikke representert i justiskomiteen, som tirsdag avga innstilling til et representantforslag fra Senterpartiet om innholdet og kvaliteten ved lensmannskontorene etter politireformen.

Et konkret spørsmål som har kommet opp, er reiselengden ved utstedelse av pass og våpenkort. Arbeiderpartiet og KrF går inn for å stille krav om maksimalt 45 minutters reisevei for minst 90 prosent av innbyggerne.

– Vi mener alle lensmannskontorer som vil bestå etter politireformen, skal kunne utstede pass og våpenkort, men Ap og KrFs forslag er et skritt i riktig retning og vi vil stemme for dette subsidiært i stortingssalen, sier Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.

Regjeringspartiene Høyre og Frp vil ikke stille makskrav til reiselengde, men ber regjeringen legge fram en plan for utstedelse av våpenkort og pass i den nye tjenestestrukturen som sikrer "god balanse mellom kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet".

(©NTB)