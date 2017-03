Tog på Dovrebanen kjørte på gravemaskin

Uhellet skjedde klokken 5.39 lørdag morgen da sørgående tog kjørte på en gravemaskin som sto på toglinjen.

Gravemaskinføreren kom seg ut av gravemaskinen før sammenstøtet og heller ingen passasjerer på toget ble skadd.

Hoppet ut

Et vitne forteller til VG at sjåføren hoppet ut av førerhuset på gravemaskinen bare sekunder før toget traff. Det ble utført vedlikehold på strekningen, men det er ikke avklart ennå hvordan uhellet kunne skje.

Veidekke Entreprenør, selskapet som var ansvarlig for vedlikeholdet på strekningen, sier de hadde tre ansatte på stedet da sammenstøtet skjedde.

– Det viktigste for oss er at ingen har kommet fysisk til skade. Nå følger vi opp de ansatte og samarbeider med politiet og Bane NOR for å finne ut av hva som har skjedd og hvordan det kunne skje, sier kommunikasjonssjef Helge Dieset til VG.

Buss for tog

Kollisjonen fører til at strekningen mellom Lillehammer og Moelv er stengt inntil videre. Det er satt opp buss for tog mellom Lillehammer og Hamar.

– Vi vet ennå ikke hvor lang tid det vil ta før strekningen blir åpnet, det kan fort ta hele dagen, sier pressevakt Thor Erik Skarpen i Bane NOR til NTB.

Havarikommisjonen skal undersøke stedet, og deretter skal gravemaskinen og toget flyttes.

– Det har blitt skader i en strømmast som også må repareres før det kan gå togtrafikk igjen, sier Skarpen.

Det er tog mellom Trondheim og Oslo samt regiontoget mellom Skien/Drammen, Oslo og Lillehammer som blir berørt.

